Google test abonnement op geprinte foto's

2020-02-03T10:51:00

2020-02-03T10:38:57

Google is in de Verenigde Staten op kleine schaal gestart met een extra abonnementsdienst voor Google Foto's, waarbij leden iedere maand tien foto's uit de cloud als uitgeprinte versie toegestuurd krijgen.

Opvallend is dat abonnees de foto's in eerste instantie niet zelf uitkiezen. Dat doet de kunstmatige intelligentie van Google namelijk. Wel is er een keuze te maken tussen drie verschillende thema's, waar de AI vervolgens rekening mee houdt. 'Vooral mensen en dieren', 'vooral landschappen' of 'een beetje van alles'. Naderhand zijn wel aanpassingen te doen. De dienst kost maandelijks circa 8 dollar.

Google Foto's fotoboek maken

In Nederland kun je vooralsnog niet lid worden. Wat in ons land wel al kan, is handmatig een fotoboek samenstellen dat daarna bij je thuis wordt bezorgd. Ga daarvoor naar de afdruksectie van Google Foto's en klik onderaan op Een fotoboek maken. Na het selecteren van je favoriete kiekjes, ga je aan de slag met de opmaak. Het resultaat kost minstens 12,99 euro voor 20 pagina's, exclusief verzendkosten.