Google weert 85 malafide apps uit Play Store

2019-01-09T11:33:00

2019-01-09T11:22:40

Google heeft 85 apps uit de Play Store verwijderd, nadat bleek dat deze Android-gebruikers bombardeerden met advertenties. Adware dus. De apps zijn door miljoenen mensen gedownload, melden onderzoekers van Trend Micro.

Een van de apps is Easy Universal TV Remote. Verder staan er ook veel sport- en racespelletjes in de lijst. Na het installeren en openen van zo'n app, krijgen gebruikers de ene na de andere reclameboodschap voorgeschoteld. Ook nadat de app is afgesloten, blijft reclame het toestel teisteren.

Een makkelijke manier om snel advertentie-inkomsten te genereren voor de app-bouwers, maar wel door Google verboden. Normaliter hoort Google's beveiligingssysteem Play Protect deze apps tijdig te onderscheppen, zodat ze uberhaupt niet in de Play Store terecht komen. In dit geval konden de apps toch aangeboden worden, iets wat overigens wel vaker voorkomt.

