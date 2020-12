Google-zoekopdrachten in 2020 vooral coronavirus-gerelateerd

2020-12-09T09:57:00

2020-12-11T11:21:27

Veel van de meest gezochte zoektermen op Google dit jaar zijn (niet geheel verrassend) gerelateerd aan het coronavirus. Zowel wereldwijd als alleen in Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse Year in Search-overzicht van het bedrijf.

In ons land is 'coronavirus' de meest gebezigde zoekopdracht. Vanaf februari wordt er telkens vaker naar gezocht, met een piek in maart. Dat komt overeen met de eerste besmettingen in Nederland, gevolgd door de eerste golf. Eind april neemt het zoekvolume langzaamaan weer af. De meeste mensen zijn dan helaas wel al bekend met het virus.

Er zijn meer zoektermen die aan covid-19 gerelateerd zijn. Zo is er veel gezocht naar het RIVM en naar de vragen 'wat is een lockdown' en 'wat is een pandemie'. 'Waarom hamsteren we wc-papier' en 'hoe maak je een mondkapje' eindigen ook hoog, onderwerpen waar we aan het begin van het jaar nog helemaal niet mee bezig waren.

Hoe kan ik helpen?

Google brengt ook de trends wereldwijd in kaart. De vraag 'hoe kan ik helpen bij' kwam vaak voor, bijvoorbeeld in relatie tot de bosbranden in Australië en de Black Lives Matter-protesten. 'Hoe leer je programmeren' sprong er eveneens tussenuit. Veel mensen lijken zich in dit onderwerp te interesseren in het kader van bijscholing.

Dat velen af en toe wilden ontsnappen aan de corona-hectiek, is ook terug te zien in de zoektrends van Google. Er werd dubbel zo vaak gezocht naar het starten van een moestuin en er werd massaal gegoogled naar 'zonsondergang in mijn buurt', evenals naar meditatie-oefeningen én naaimachines. Ontdekten we in 2020 toch ook nog leuke nieuwe hobby's.