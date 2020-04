Gratis cursus Windows 10 up-to-date

2020-04-14T16:48:20

2020-04-14T17:10:26

Als je veel met Windows 10 werkt, is het belangrijk dat het besturingssysteem altijd up-to-date is. Maar niet alleen dat, ook je drivers en programma's moeten omwille van de veiligheid regelmatig worden bijgewerkt. Start nu de gratis cursus in Tech Academy en je bent helemaal bij de tijd.

Tech Academy is onze nieuwste online trainingsomgeving met tal van cursussen op het gebied van tech-gerelateerde onderwerpen. Denk aan diepgaande cursussen over Word, Excel, Netwerkbeheer en het maken van back-ups. Om je kennis te laten maken met de mogelijkheden die Tech Academy je biedt hebben we nu een gratis cursus voor je klaargezet: Windows 10-up-to-date.

Spoedcursus

In de nieuwe cursus Windows 10 up-to-date leer je alles over de instellingen en mogelijkheden voor het updaten van het besturingssysteem. Daarnaast laten we je ook zien hoe je je stuurprogramma's kunt bijwerken, ook van apparaten waarvan Windows 10 zelf geen driver heeft kunnen vinden. Verder laten we je ook zien hoe je met één druk op de knop ook al je softwareprogramma's kunt updaten.

Start nu de gratis cursus Windows 10 up-to-date