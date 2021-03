Groene Philips 242B1G-monitor met extra laag stroomverbruik

Een beter milieu begint bij... een duurzaam beeldscherm? Dat is in ieder geval de insteek van deze Philips 242B1G-monitor, die voor 85 procent uit gerecyclede materialen bestaat.

Verder zorgen verscheidene sensoren ervoor dat er niet meer stroom wordt verbruikt dan strikt noodzakelijk. Zo dimt het scherm dankzij infraroodsignalen automatisch wanneer je achter de pc vandaan stapt.

Loskoppelen

Via een speciale schakelaar is de monitor helemaal van de netstroom te ontkoppelen. Het schermformaat is 23,8 inch (60,5 cm), de resolutie is full hd. De monitor kost 209 euro.