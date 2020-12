Grootschalige malware-campagne treft grootste browsers

2020-12-11T10:22:00

2020-12-14T11:31:24

Chrome, Firefox en Edge zijn alle drie kwetsbaar voor Adrozek, malware die als doel heeft om advertenties in de browsers te injecteren. Daarvoor waarschuwt Microsoft, dat de grootschalige malware-campagne op het spoor kwam.

Adrozek is een virus dat sinds mei van dit jaar online de ronde doet. Microsoft trof de malware aan op meer dan 17.000 verschillende websites, verspreid over 159 malafide domeinen. Wie zo'n site bezocht, kreeg een .exe-bestand voorgeschoteld. Door die vervolgens uit te voeren, nestelde het virus zich in de browsers.

Om de browsers te besmetten, worden beveiligingscomponenten om de tuin geleid en extensies aangepast. Zodra dit is gelukt, kan de malware ongestoord heimelijke advertenties in zoekresultaten tonen. De aanvallers hopen dat slachtoffers op deze linkjes klikken, zodat ze daaraan geld verdienen.

Redelijk onschuldig, maar deze links zouden ook zomaar naar andere geïnfecteerde sites kunnen leiden. Bovendien gaat Adrozek op Firefox nog een stapje verder, door inloggegevens van Firefox-gebruikers te kapen en die informatie door te sturen. Overigens is de Yandex-browser ook doelwit, maar deze wordt vooral in Rusland gebruikt.

Bescherming

Je vraagt je wellicht af hoe je jezelf hier tegen kunt wapenen. In principe doet Windows 10 dit al voor je. Microsoft Defender herkent het Adrozek-virus en slaat alarm zodra je het besmette bestand wilt uitvoeren. Daarnaast is het aan Google en Mozilla om updates voor hun browsers uit te brengen, die de malware in de toekomst weren.

Om van het virus af te komen als het reeds toegeslagen heeft, zou het volstaan de browser opnieuw schoon te installeren.