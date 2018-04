Grote makeover voor Gmail op komst

2018-04-13T10:09:00

2018-04-13T10:09:00

Gmail ziet er al jarenlang hetzelfde uit, maar krijgt binnenkort een grote makeover met een sterkere focus op productiviteit. Veel nieuwe functies zijn afgekeken van Google's andere e-maildienst Inbox.

Zo krijgt het vernieuwde Gmail ook de Smart Reply-functie, waarmee automatische antwoorden terug te sturen zijn die door kunstmatige intelligentie zijn samengesteld. Ook het tijdelijk 'snoozen' van een mail is straks een optie. Je krijgt van dezelfde binnengekomen mail dan later opnieuw een melding, wanneer je wél tijd hebt om te reageren.

Kalender-integratie

Ook het uiterlijk van de inbox gaat op de schop. Zo krijgen bijlagen een prominente plek, zodat je die kunt downloaden zonder mailtjes er apart voor te openen. Dat scheelt een hoop zoekwerk. Daarnaast komt er een verticale balk aan de rechterkant van het scherm, waar ruimte is voor de Google Agenda of de takenlijst-dienst Keep.

(Afbeelding via The Verge)

Google is van plan het nieuwe design voor Gmail de komende weken uit te rollen naar alle gebruikers. Vermoedelijk zet het bedrijf het in mei extra in het zonnetje, wanneer het jaarlijkse I/O-evenement wordt gehouden.