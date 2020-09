Grote tech-overname: Nvidia koopt chipfabrikant ARM

2020-09-14T09:50:00

2020-09-14T09:51:26

Nvidia is weldra de nieuwe eigenaar van chipfabrikant ARM. De videokaartenspecialist heeft daar 40 miljard dollar voor over en dat maakt deze aankoop een van de grootste tech-overnames uit de geschiedenis.

ARM is verantwoordelijk voor de onderliggende architectuur van de meeste mobiele processors. Ook in laptops duiken deze ARM-cpu's telkens vaker op. In 2016 werd dit van oorsprong Britse bedrijf al opgekocht door het Japanse SoftBank, destijds voor 31 miljard dollar. Als alles meezit is Nvidia binnen 18 maanden de nieuwe eigenaar.

Waarom?

Door de overname wordt Nvidia in één klap een grote speler op de smartphonemarkt, waar men tot op heden weinig te zoeken had. Maar de twee merken zouden vooral toepassingen voor kunstmatige intelligentie op het oog hebben. Er wordt een heel nieuw kantoor voor dit doeleinde gebouwd en ook wil Nvidia met de hulp van ARM een 'AI-supercomputer' ontwikkelen.

Naast smartphones en pc's gaat het nieuwe duo zich onder meer ook richten op cloud-toepassingen en datacentra, zelfrijdende auto's, het internet-of-things en 5G. Allerlei zaken dus die de komende jaren een telkens grotere rol in ons leven gaan spelen.