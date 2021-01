Grote veranderingen voor Outlook op stapel

2021-01-06T10:37:00

2021-01-08T10:24:20

Microsoft wil af van de wildgroei aan verschillende Outlook-versies en werkt aan één nieuwe, overkoepelende variant van de mailclient. Dat zou onder meer toekomstig onderhoud vereenvoudigen.

Outlook bestaat al decennia en is door de jaren heen voor telkens meer apparaten uitgebracht. Zo is er de losse software voor Windows, de integratie met de Mail-app van Windows 10, applicaties voor smartphones én een webversie die in browsers draait. Al deze varianten hebben hun eigen broncodes en daar wil Microsoft eigenlijk vanaf. Daarom komt er één web-app, die universeel ingezet kan worden.

In Microsofts wandelgangen heet die transitie Project Monarch, zo stelt het doorgaans goed geïnformeerde Windows Central. Het is de bedoeling dat de standaard Mail en Kalender-app van Windows 10 in 2022 door het nieuwe Outlook worden vervangen. Daarna komt er op den duur eveneens een einde aan het losse Outlook-programma voor Windows, ook bekend als de Win32-versie.

Up-to-date

Deze aanpak heeft meerdere voordelen. Microsoft kan Outlook hierdoor eenvoudiger en sneller up-to-date houden, ongeacht het platform waarop de mailclient draait. Ook vanuit beveiligingsopzicht is dat beter. Outlook-gebruikers zelf ondervinden meer gebruiksgemak. Elke versie van Outlook biedt dan namelijk gelijke functies en exact dezelfde interface.