Werk wél soepel met Excel: boek + online cursus

Wie wel eens met Excel heeft gewerkt, weet hoe uitgebreid dat pakket is, waardoor je misschien niet alles uit de software haalt. Geen nood, want met onze nieuwste online cursus plus cursusboek Excel in de Praktijk, samengesteld door Wim de Groot, haal ook jij alles uit deze software.

In Excel in de praktijk leer je alles wat er mogelijk is met Excel. Aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden, compleet met voorbeeldbestanden en cursusvideo's, ga je aan de slag met de verschillende functies dat het spreadsheetprogramma te bieden heeft.

We nemen je mee aan de hand van een aantal praktijkscenario's, zoals werk en school, club of vereniging, financieel en hobby, en je kunt direct aan de slag met de uitgelegde voorbeelden. Ieder hoofdstuk heeft bovendien een aantal vragen (en de antwoorden) zodat jij direct kunt toetsen of je de materie begrijpt. Extra videomateriaal waarin je nog eens rustig de uitgelegde onderdelen kunt terugkijken maken de cursus interactief.

Voor wie is de cursus geschikt?

De cursus is geschikt voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van Excel en voor school, werk of hobby met deze software werkt. We starten met de basis, maar gaan geleidelijk aan de diepte in, en kijken naar de uitgebreide mogelijkheden.

Wat leer je allemaal in deze cursus?

Alle belangrijke functies van Excel komen in deze cursus aan bod. Hoe werken draaitabellen, hoe maak je professioneel ogende facturen en welke functies kun je allemaal gebruiken voor geavanceerde berekeningen; je leert het allemaal. En als je benieuwd bent hoe bepaalde functies in de praktijk werken, bekijk dan een van de vele instructievideo's als interactief onderdeel van deze cursus.

Bestel nu met hoge korting

De cursusbundel Excel in de praktijk, bestaande uit een online training met video's, toetsvragen en voorbeeldbestanden én het 180 pagina's tellend cursusboek is nu verkrijgbaar voor de speciale pre-order-prijs van slechts € 39,95 in plaats van € 139,95. Na het aanmelden heb je direct toegang tot de online omgeving en kun je meteen aan de slag met de cursus. Het cursusboek ontvang je rond 14 maart in de bus. Wees er snel bij, want de aanbieding loopt nog tot 8 maart 2020.

