Herken jij phishing-mails? Doe de Google-test

2019-01-23T09:43:00

2019-01-23T09:38:59

Veel Nederlanders ontvangen wel eens phishing-mails. Geen wonder, het is de meest voorkomende vorm van cybercrime. Ze worden telkens gehaaider, nauwelijks nog van echt te onderscheiden. Herken jij de signalen?

Daar kom je nu achter door een kort quizje van Google in te vullen. De phishing quiz van Google legt je enkele voorbeelden van mailtjes voor en vraagt dan simpelweg: is dit een nepmail, of kun je in alle vertrouwen de link volgen.?

Voordat de test start, geef je je naam en mail-adres op. Dit hoeven niet je daadwerkelijke gegevens te zijn. Ze worden namelijk enkel gebruikt om de mailtjes tijdens de quiz echter te laten lijken. Met de volgende tips helpen we je op weg.

Tips voor herkenning phishing-mail

- Let op het mailadres van de afzender, is dit wel het officiƫle adres van de bijbehorende instantie of dienst?

- Zet de cursor op een knop of link in de mail maar klik er nog niet op. Onderin beeld zie je de url die er achter schuil gaat. Gaat deze naar een legitieme site, of staan er fouten in de domeinnaam?

- Verwacht je bijlages van de afzender?

- Klopt het dat een bepaalde dienst een koppeling wil met je adresboek?

Hoeveel had jij er goed?