Hier vind je de beste Black Friday-deals

Het is vandaag 27 november 2020, oftewel Black Friday! Tijdens deze dag bieden winkels tal van interessante deals aan. Dat zijn echter nogal wat aanbiedingen. In dit artikel laten we de interessantste Black Friday-deals zien op het gebied van tech.

HP S01 Slim Desktop-pc S01-aF1400nd

De naam van deze mini-pc is weliswaar een mond vol, maar zo'n kleine computer tegen zo'n kleine prijs komen we niet vaak tegen. De HP S01-aF1400nd is voorzien van 8 GB en 512 GB ssd-opslag. Het formaat is klein van stuk: 30 bij 27cm en 9cm dik (of eigenlijk dun).



Samsung MU-PC500K externe SSD

Extra opslagruimte is altijd mooi meegenomen, zeker onderweg. Samsung weet dat ook al te goed, en brengt verschillende portable ssd's op de markt. De MU-PC500K met 500 GB opslag gaat deze Black Friday voor een wel héél aantrekkelijke prijs over de toonbank met een korting van bijna 30 procent.



27 inch Samsung Curved Full HD Monitor

Met deze grote en gebogen 27 inch Samsung-monitor heb je het beste beeld voor je computer. De monitor kan overweg met een maximale resolutie van 1920 bij 1080 en heeft een contrast-ratio van 3000:1. Een koopje voor nog geen 125 euro!



Sony WH-1000XM3 koptelefoon

Luister ongestoord naar de beste muziek of alle effecten tijdens het gamen met deze Sony WH-1000XM3. Deze koptelefoon blokkeert het omgevingsgeluid dankzij geavanceerde microfoons, waarmee tegenovergestelde geluidsfrequenties worden gegenereerd. Dankzij twee 40mm-drivers heb je het beste geluid. Te koop met een korting van 22 procent.



MSI Gaming-laptop GF63 10SCSR-1007NL Thin

Ben je op zoek naar een nieuwe laptop die niet alleen veelzijdig is, maar er ook nog eens goed uitziet? De MSI Gaming GF63 10SCR-1007NL is een top-of-the-range gaming-laptop, voorzien van een 15,6 inch scherm, 512 GB SSD en 8 GB werkgeheugen. Nu met 16 procent korting.





Google Nest Learning Thermostat v3

Zit er lekker warmpjes bij deze herfst en winter met de Google Nest Learning Thermostat. Deze slimme thermostaat leert je gedrag in huis en maakt op basis daarvan de ideale temperatuur-instelling. Dat bespaart je niet alleen extra handelingen, maar ook energie. Nu met bijna 20 procent korting te koop.



Xiaomi Poco X3 NFC

Het submerk Poco van Xiaomi bewijst al jaren dat je niet diep in de buidel hoeft te tasten voor een smartphone die alles biedt: veel rekenkracht, opslaggeheugen, camera-mogelijkheden én een luxe behuizing. Tijdens Black Friday is deze Poco X3 NFC smartphone nóg een slagje goedkoper, zo’n 200 euro in plaats van 229.

Acer CB314-1H-C0MU

Op zoek naar een betaalbare Chromebook? De Acer CB314-1H-C0MU is voorzien van een 64-bits Intel Quad Core Celeron-processor, 14 inch scherm en 32 GB opslagcapaciteit. Ruim voldoende dus om het Google ChromeOS te draaien.

TL-WPA8631P Kit WiFi 1300 Mbps 2

Slecht draadloos internet in huis? Verbeter het bereik snel met een homeplug van TP-Link. Niet alleen een wifi-versterker maar ook een homeplug waarmee je je stroomnetwerk in huis kunt gebruiken om een vaste LAN-verbinding op te zetten. Deze set bestaat uit twee homeplug-modules.

Synology DiskStation DS1515

Extra opslag nodig voor thuis? Kies dan voor een NAS. In je netwerk heb je zo extra opslag voor al je data, zoals films, foto's, documenten en back-ups. Met een NAS in huis heb je al je gegevens op één centrale plek en kun je er vanaf ieder apparaat bij.

Philips Hue Starterkit

Je huis slim maken, maar nog niet begonnen? Neem dan een handige starterkit. De Philips Hue White and Color Ambiance Starterkit E27 is de ideale set om te beginnen. De set bestaat uit twee slimme gekleurde lampen en een Hue Bridge, die dient als centrale hub voor het bedienen van je lampen. De kit is later eenvoudig uit te breiden met extra lampen, bewegingssensors en slimme stopcontacten.

Macbook Air

De toegankelijkste MacBooks zijn dankzij honderd euro korting opeens een stuk interessanter. De MacBook Air is dit jaar op de markt gebracht, waardoor je de komende jaren verzekerd bent van een snelle up-to-date laptop. Fijn is dat deze nieuwe serie MacBook Air ook een flink verbeterd scherm hebben.

Kobo Libra H20

Wanneer je een boek leest, dan wil je dat het liefst zo ontspannen mogelijk doen, zodat je ongestoord jezelf kunt verliezen in het verhaal. Daar heeft Kobo rekening mee gehouden met de Libra H2O. Niet alleen leest het scherm prettig weg door zijn formaat van 7 inch en ingebouwd lampje, ook houdt de e-reader prettig vast door de rand aan de rechterzijkant. Niet alleen kun je door het nachtlampje in het donker lezen, ook kun je zorgeloos bij het zwembad lezen door zijn waterdichte behuizing. De 8GB opslag biedt genoeg ruimte voor een bibliotheek aan boeken, en als dat niet genoeg is, breid je dit uit met een geheugenkaartje. Het enige wat nog ontbreekt is de geur van papier.

iPad Mini

Eigenlijk is de iPad nog de enige tablet die ertoe doet. Een goedkoop Android-tabletje op de kop tikken is eigenlijk niet zo meer aan te bevelen, waardoor je afhankelijk bent van interessante aanbiedingen als deze. De kleinste iPad-variant, de iPad Mini is zo’n honderd euro goedkoper: 359 euro.

