Historische computermuis onder de hamer

2020-12-14T11:57:00

2020-12-14T11:54:56

Een stukje computerhistorie ligt voor het grijpen, althans wanneer je de hoogste bieder bent. Een van de eerste computermuizen is namelijk op een online veilingsite opgedoken.

De muis stamt nog uit de jaren '60, toen het apparaat als 'X-Y Position Indicator for a Display System' door de Amerikaanse engineur Douglas Engelbart in het leven werd geroepen. De naam verwijst naar de twee metalen schijven onderop, die de horizontale en verticale beweging van een cursor op een beeldscherm bepalen. Destijds een baandbrekende uitvinding.

Het huidige object dat geveild wordt is niet de allereerste computermuis ooit ontworpen, maar komt wel uit dezelfde periode. Engelbart doneerde de muis in het verleden aan een Logitech-medewerker, waarmee hij goed bevriend was. Via die persoon is de muis nu - vele jaren later - op de site van RR Auctions terechtgekomen.

Kabel doorgeknaagd

Helaas werkt de muis niet meer. De kabel is namelijk doorgesneden. De veilingsite verwacht dat het zeldzame apparaat uiteindelijk voor meer dan 800 dollar van eigenaar gaat wisselen. Engelbart werkte het concept overigens uit met zijn collega William English. Beide heren zijn inmiddels overleden; Engelbart reeds in 2013, English eerder dit jaar.