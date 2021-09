Hoge boete voor WhatsApp vanwege privacyschending

2021-09-03T10:16:00

2021-09-03T10:11:50

De Ierse privacywaakhond DPC legt WhatsApp een boete van 225 miljoen euro op omdat voor gebruikers niet duidelijk genoeg zou zijn welke gegevens worden verzameld en wat daarmee gedaan wordt. Moederbedrijf Facebook is het er niet mee eens en vecht het besluit aan.

De DPC deed het onderzoek in het kader van de AVG, de Europese privacywet die sinds 2018 van kracht is. Het is de op één na hoogste boete die tot op heden uit de AVG is voortgekomen, nadat Amazon eerder al een boete van 746 miljoen euro om de oren kreeg. Eigenlijk had men een bedrag van 50 miljoen euro voor ogen, maar dit werd veel hoger nadat ook toezichthouders uit andere landen zich met het onderzoek bemoeiden.

Opvallend is dat een deel van de aangetroffen privacyschendingen betrekking hebben op mensen die WhatsApp helemaal niet gebruiken. Hun telefoonnummers zijn namelijk alsnog bij WhatsApp bekend, omdat de app toegang tot het adresboek vraagt. Hoewel die gegevens versleuteld worden opgeslagen, zou deze nummers toch tot individuen te herleiden zijn. Verder zou veel te onduidelijk zijn wat WhatsApp precies met persoonlijke data van gebruikers doet en in hoeverre dit gedeeld wordt met Facebook.

Laatste woord nog niet gezegd

Facebook leek in eerste instantie wel mee te willen werken, door krap 80 miljoen euro opzij te zetten voor de boete die destijds nog in de lucht hing. Maar nu noemt het moederbedrijf achter WhatsApp het nieuwe bedrag buitenproportioneel. Daarnaast stelt Facebook dat het privacybeleid van WhatsApp inmiddels transparanter is over dataverzameling en -uitwisseling. Omdat het bedrijf tegen de uitspraak in hoger beroep gaat, wordt verwacht dat het nog jaren duurt voor er definitief uitsluitsel over komt.