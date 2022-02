Hogerop werken met DualUp Monitor van LG

2022-02-01T14:00:00

2022-02-01T09:23:23

Deze DualUp Monitor van LG heeft een opmerkelijke beeldverhouding van 16:18, alsof er twee schermen op elkaar gestapeld zijn.

Voordeel van een monitor die de hoogte in gaat, is dat je minder heen en weer hoeft te kijken zoals je bij twee losse monitoren naast elkaar zou doen. Het beeld is 27,6 inch (70 cm) groot en heeft een resolutie van 2560 x 2880 pixels.

Positioneren

Door de meegeleverde monitorarm is het scherm op comfortabele ooghoogte te bevestigen, te draaien of te kantelen. Hoeveel de monitor gaat kosten en vanaf wanneer 'ie te koop is, is nog niet bekend.