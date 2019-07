Hot Wheels weer hip door id Smart Track

2019-07-09T10:00:00

2019-07-09T09:07:35

Hot Wheels bestaat al meer dan 50 jaar. Kan dit 'ouderwetse' speelgoed de jeugd van tegenwoordig nog wel bekoren? Door de id Smart Track uit te brengen, hoopt fabrikant Mattel van wel.

Pronkstuk in deze racebaan is de Race Portal, met daarin een nfc-chip. Die meet onder meer hoe snel de miniatuur-autootjes over de finishlijn crossen. De voertuigjes uit de bijbehorende serie hebben onderop namelijk ook een nfc-chip.

Ook los

Al in het bezit van een Hot Wheels-baan? De Race Portal is ook los te koop. Let wel: exclusief verkrijgbaar bij Apple, dus werkt niet met Android-telefoons. De hele set kost circa 190 euro, de losse Portal zo'n 55 euro.