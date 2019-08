Samsung presenteert Galaxy Note 10 (Plus)

2019-08-07T22:00:00

2019-08-07T22:22:56

Samsung heeft de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus aangekondigd. Voor het eerst bestaat de smartphonereeks uit twee modellen en die verschillen zowel in formaat als in specificaties en prijs. De toestellen komen 23 augustus uit in Nederland.

De afgelopen jaren bestond de Samsung Galaxy Note uit één grote smartphone met high-end hardware en een uitneembaar styluspennetje voor notities en tekeningen. Nu gaat de fabrikant over op de strategie die Apple, OnePlus en ook Samsungs eigen Galaxy S-reeks al jaren hanteren: naast een kleiner model verschijnt er ook een grotere variant met betere hardware en een hogere prijs.

Prijzen en verkrijgbaarheid

Samsung lanceert de Note 10-serie op 23 augustus in Nederland, al kun je de toestellen nu al voorbestellen. De Note 10 heeft een adviesprijs van 949 euro en de Note 10 Plus (12GB/256GB) kost 1099 euro. Er komt ook een Note 10 Plus met 12GB/512GB geheugen en die gaat 1199 euro kosten. De smartphones verschijnen in twee kleuren: groenblauw (zie de foto boven dit artikel) en zwart.

Grote schermen

De Note-smartphones zijn van glas gemaakt en hebben voorkantvullende schermen met gebogen randen aan de zijkanten. Bovenin het midden van het display zit een klein gaatje voor de 10 megapixel selfiecamera. De Note 10 is met 6,3 inch niet groter dan de Note 9 van vorig jaar, terwijl de Note 10 Plus van 6,8 inch met afstand het grootste model ooit is. Beide toestellen gebruiken een oled-paneel maar de Note 10 heeft een full-hd-resolutie en de Plus-editie gebruikt een scherpere qhd-resolutie.

Razendsnelle hardware

Onder de motorkap van de Note 10 draait een splinternieuwe Exynos-processor met liefst 8GB of 12GB (Plus) werkgeheugen. Hiermee moet de smartphone sneller zijn dan de S10 van begin dit jaar, want die heeft een oudere processor. De Note 10 en 10 Plus komen standaard met 256GB opslaggeheugen, maar er komt ook een 512GB-versie van de Note 10 Plus. Een micro-sd-slot ontbreekt op de gewone Note 10 en is wel aanwezig op de Plus. Een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting moet op beide smartphones gemist worden.

De Note 10 heeft een 3500 mAh accu en die laadt met 25W op via de usb-c-lader. In de Note 10 Plus zit een 4300 mAh accu en ook die gaat standaard met 25W. Samsung brengt echter een los verkrijgbare 45W-stekker uit die enkel werkt met de Note 10 Plus. Zo kun je de accu nog veel sneller opladen.

Je kan de Note 10 (Plus) draadloos opladen. Het toestel ondersteunt ook omgekeerd draadloos laden en dit betekent dat hij zijn stroom afstaat aan een ander apparaat dat draadloos laden ondersteunt. Leg je je AirPods, iPhone of ander toestel op de achterkant van de Note 10 dan laadt hij dus op. Heel praktisch is deze feature doorgaans niet omdat je beide apparaten niet kunt gebruiken tijdens het laden.

Drie bekende camera's en één nieuwe

De achterkant van de Note 10 en Note 10 Plus biedt ruimte aan drie cameralenzen. Het gaat om een 12 megapixel primaire camera, een 16 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel zoomlens die twee keer optische zoom mogelijk maakt. Deze cameracombinatie is identiek aan die van de Galaxy S10-serie. Op de Note 10 Plus zit wel een vierde, nieuwe sensor. De zogeheten Time of Flight-camera meet diepte en dat moet onder andere van pas komen bij het maken van portretfoto's en augmented reality.

Beide Note-toestellen draaien op Android 9.0 (Pie) met de Samsung OneUI die je ook kent van de S10 en goedkopere modellen als de Galaxy A40 en A50.

S-Pen met meer features

Het kenmerkende styluspennetje dat al jaren in de onderkant van een Note-telefoon zit, kan natuurlijk niet ontbreken op de Note 10 (Plus). Met een klik schuif je de pen uit de behuizing en kan je hem voor diverse doeleinden gebruiken. Tekenen, schrijven en wat knippen en plakken zijn bekende features, maar dit jaar is er meer. Vanwege de bluetooth low energy-werking doet het pennetje het ook als je hem een paar meter van de Note 10 (Plus) vandaan haalt. En omdat hij gebaren 'voelt', kan je hem onder meer gebruiken als aanwijzer voor je PowerPoint of om op afstand foto's te maken. Ook nieuw is de handschriftherkenning: schrijf je in Samsungs notitieapp dan kan je de tekst met één druk omzetten naar getypte letters in pdf- of Word-formaat.