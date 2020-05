Huawei brengt P30 Pro met Google-apps opnieuw uit

2020-05-13T10:22:00

2020-05-13T10:23:34

Door het handelsverbod met de Verenigde Staten lanceren nieuwe Huawei-smartphones zonder Google-apps. Voor veel potentiële kopers terecht een reden om hun heil ergens anders te zoeken. Toch heeft Huawei nog een troef achter de hand. De P30 Pro komt opnieuw uit, de laatste Huawei-telefoon mét Google-apps.

In de Duitse webshop van Huawei is nu de Huawei P30 Pro New Edition te vinden. Wat betreft specificaties zijn er geen verschillen met de eerdere P30 Pro, die in maart 2019 lanceerde. Er is enkel een versie met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte te bestellen, eventueel met een nieuwe, zilverkleurige behuizing.

De prijs is 749 euro, wat goedkoper is dan de nieuwprijs van het soortgelijke model van vorig jaar. Maar duurder dan de prijs waarvoor die 'oude' P30 Pro in de meeste Nederlandse webshops nu te vinden. Prijzen van Android-telefoons dalen doorgaans snel. Lees in deze Huawei P30 Pro review meer over het toestel, dat vandaag de dag nog prima zijn mannetje staat.

Zoals normaal

Huawei benadrukt dat deze telefoon 'zoals normaal' werkt. 'Android zoals je gewend bent' en 'apps zoals je gewend bent' zijn kreten die op het promotiemateriaal zijn geplakt. Bij Huawei-telefoons die na de P30 Pro lanceerden, is dat namelijk niet het geval.

Je bent daarop aangewezen op de alternatieve app store van Huawei, waar apps als WhatsApp en Facebook nog in ontbreken. Ook werken apps die gebruikmaken van locatiebepaling d.m.v. Google Maps-technologie niet naar behoren. Lees bij onze collega's van PCMweb meer over de problemen waar je tegenaan loopt bij Huawei-smartphones zonder Google-apps.

Huawei kopen?

In de Huawei Mate 30 Pro review, Huawei P40 Pro review en Huawei Mate Xs review van onze Computer!Totaal-collega's lees je ook dat het ontbreken van Google-diensten de reden is waarom je die toestellen beter links kunt laten liggen, ondanks de topspecificaties. Of de P30 Pro New Edition ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.