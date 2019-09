Huawei Mate 30 zonder Google-apps voorlopig niet naar Nederland

2019-09-19T14:30:00

2019-09-19T14:25:23

De Huawei Mate 30, Mate 30 Lite en Mate 30 Pro verschijnen in eerste instantie niet in Nederland. De fabrikant heeft dit besloten omdat de smartphones zonder Google-apps komen, een gevolg van een Amerikaans handelsverbod.

De nieuwe Mate 30-serie werd in de Duitse stad München gepresenteerd voor journalisten uit de hele wereld, inclusief Nederland. En dat is best gek, want voorlopig komen de drie smartphones niet in Europese landen uit. Dit tot grote spijt van Huawei, want de Mate-serie verkoopt traditioneel goed in Europa. De fabrikant ziet echter - op tijd - in dat het geen nut heeft om de toestellen hier aan te bieden zonder de goedkeuring van Google.

De komende tijd gaat Huawei onderzoeken hoe Europese gebruikers de beste ervaring kunnen krijgen zonder Google-goedkeuring. In gesprek met Nederlandse media, waaronder Computeridee, vertelt Huawei-woordvoerder Rick Janse Kok: “we gaan hard ons best doen om één of meerdere Mate 30-modellen later dit jaar in Nederland uit te brengen.”

Geen goedkeuring heeft grote gevolgen

De Amerikaanse overheid heeft Huawei op een zwarte lijst gezet, waardoor Amerikaanse bedrijven niet zonder toestemming handel mogen drijven met de Chinese techreus. Google mag nieuwe Huawei-telefoons daarom niet certificeren. De Mate 30-serie is daar slachtoffer van. Ze hebben geen Google Play Store-appwinkel en geen apps als Gmail, Google Maps en Google Agenda. De Google Mobiles Services ontbreken ook en dat heeft grote gevolgen. Veel video-apps als Netflix, Videoland en NPO Start werken niet of niet goed, Buienradar kan je locatie niet goed bepalen en je kan je WhatsApp-back-up van je oude toestel niet kopiëren naar de Mate 30.

Updates

Het gebrek aan Google's certificatie heeft ook grote gevolgen voor het updatebeleid van de Mate 30-serie. Google ontwikkelt elk jaar een nieuwe Android-versie en stelt die beschikbaar aan fabrikanten. In de huidige situatie mag Google een nieuwe Android-versie niet aan Huawei verstrekken. Huawei kan zelf wel updates doorvoeren door zijn EMUI-softwareschil over Android te updaten. Beveiligingsupdates worden ook door Google verspreid en komen weken later beschikbaar voor de open Android-versie waar de Mate 30-toestellen op draaien.

Handelsverbod kan verdwijnen

Als de Amerikaanse overheid besluit het handelsverbod te beëindigen, mogen Google en Huawei weer samenwerken. Google kan de Mate 30-telefoons dan alsnog goedkeuren. Het is niet duidelijk of Huawei de Google-apps en Play Services daarna via een software-update op de smartphones kan installeren. Woordvoerder Kok: “als het handelsverbod vervalt, verandert het verhaal voor de Mate 30-serie. Wat voor invloed dat heeft, is nog heel moeilijk in te schatten.” Op dit moment zijn er overigens geen signalen dat het handelsverbod van tafel verdwijnt.