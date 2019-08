Huawei onthult Android-vervanger HarmonyOS

2019-08-09T14:27:00

2019-08-09T14:27:41

Mocht Huawei in de toekomst Android niet meer mogen aanbieden op zijn smartphones, dan is er nu een alternatief voor handen. De Chinese firma onthult vandaag een eigen mobiel besturingssysteem onder de naam HarmonyOS.

Een paar maanden geleden dwong Trump een handelsverbod af tussen Amerikaanse tech-bedrijven en Huawei. Daardoor mocht onder andere Google niet meer met de smartphone-fabrikant samenwerken. Met als grootste gevolg geen Android meer op Huawei-telefoons, en zelfs geen Android-updates meer voor bestaande modellen.

Op het moment is nog steeds niet helemaal duidelijk of dit worst case scenario voor Huawei ook daadwerkelijk uitkomt. Trump krabbelde enigszins terug, maar de details blijven vooralsnog vaag. Huawei zag de bui hangen en stelde rap te werken aan een alternatief, HongmengOS. De internationele naam ervan is HarmonyOS.

HarmonyOS is niet alleen een besturingssysteem voor mobiele telefoons, maar een platform waar ook andere apparaten mee uit de voeten kunnen. Sterker nog, een smart tv van Huawei draait er als eerste op. Voorbeelden van andere gadgets zijn smartwatches, slimme speakers, tablets en zelfs auto's.

Open-source en geschikt voor Android-apps

Opvallend is dat HarmonyOS opens-ource is. Dat wil zeggen dat de broncode vrij beschikbaar is, net zoals bij Android. Op die manier kunnen andere partijen een eigen variant ontwikkelen. Een bekend Android-voorbeeld is OxygenOS, terug te vinden op OnePlus-telefoons. Mogelijk hoopt Huawei met deze zet open kaart te spelen en spionage-zorgen weg te nemen.

Ook interessant is dat het OS gewoon Android-apps kan draaien. Maar omdat de Play Store er geen deel van uitmaakt, is het nog even de vraag hoe je die makkelijk installeert. Sideloaden zou een optie zijn, maar de gemiddelde gebruiker gaat die moeite waarschijnlijk niet nemen. Een gebrek aan apps is andere besturingssystemen al eerder fataal geworden. Zie Windows Mobile.

De toekomst

Huawei ziet Android voorlopig nog als eerste keus, zeker voor de wereldwijde markt. Men richt zich eerst op thuisland China op het doorontwikkelen van HarmonyOS, in ieder geval voor de komende drie jaar. Mocht het echt zo zijn dat Huawei binnenkort geen Android-smartphones meer mag maken, dan zouden we HarmonyOS zomaar eens sneller in Nederland kunnen zien.