Huawei P20-serie gepresenteerd

2018-03-27T15:30:00

2018-03-27T13:06:56

De Huawei P20 en de Huawei P20 Pro zijn vandaag gepresenteerd. De smartphoneserie valt op dankzij drie camera’s aan de achterkant. Net als de iPhone X is er een inkeping in het scherm en ontbreekt de koptelefoonpoort.

Huawei legt de nadruk op smartphone-fotografie. Ook hierin is het Chinese merk niet de enige, Samsung’s onlangs verschenen Galaxy S9+ legt hier ook de focus op met een opvallend aanpasbaar diafragma. De P20’s van Huawei hebben een drietal camera’s aan de achterkant en heeft hiervoor wederom de handen ineengeslagen met camera-merk Leica. Het lenstrio bestaat uit een 40 megapixelsensor, een 20 megapixel monochrome lens en een 8 megapixel telelens. Deze zouden samen gedetailleerde foto’s moeten maken, met de mogelijkheid om tot 5x optisch in te zoomen. Ook aan de voorkant zijn er megapixels bij de vleet: de selfiecamera heeft 24 megapixel.

P20 en P20 Pro

De P20 beschikt over een 5,8 inch full-HD scherm dat de gehele voorkant beslaat, dankzij dunne schermranden. Ook is er inkeping in de bovenkant van het scherm voor (onder andere) de frontcamera en luidspreker. De P20 Pro heeft een groter scherm (6,1 inch). De Pro-uitvoering beschikt ook over een grotere accu (4.000 mAh in plaats van 3.400) en meer werkgeheugen (6GB ten opzichte van 4GB).

Ander opvallend verschil tussen de Pro-uitvoering en de gewone is dat eerstgenoemde een opvallend kleurverloop in de waterdichte behuizing met blauw, paars en groen. Ook zijn er van beide toestellen zwarte en blauwe uitvoeringen.

Specs

Verder zijn de P20-smartphones uitgerust met de eigen Kirin 970-processor en 128GB opslag, dat niet uit te breiden valt met een geheugenkaart. De toestellen draaien op een door Huawei aangepaste versie van Android 8.1 (Oreo).

De P20 en P20 Pro zijn vanaf 28 maart verkrijgbaar voor respectievelijk 649 en 899 euro.