Huawei presenteert Mate 20-serie en smartwatch

2018-10-16T15:30:00

2018-10-16T15:17:34

Vandaag heeft Huawei in Londen twee nieuwe smartphones gepresenteerd: de Huawei Mate 20 en de Huawei Mate 20 Pro. Ook verschijnt er een nieuwe smartwatch: de Huawei GT.

De Mate-serie van Huawei is (naast de P-serie) een van de twee grote smartphoneseries van Huawei. Huawei Mate-smartphones staan bekend om het grote (scherm)formaat, krachtige specs en goede camera. Dat lijkt ook het geval te zijn bij de Mate 20-serie, die bestaat uit de Mate 20 Pro, Mate 20 en Mate 20 Lite, waarvan de laatstgenoemde al in september uit kwam.

Mate 20 Pro

De krachtigste en indrukwekkendste smartphone is natuurlijk de Mate 20 Pro. De smartphone valt op, dankzij zijn enorme QHD oledscherm van 6,4 inch, waarbij een scherminkeping en schermverhouding van 19,5 bij 9 zijn gebruikt om het formaat binnen de perken te houden. Aan de achterkant vallen de drie camera’s op, die in een karakteristiek vierkant blok verwerkt zitten. De driedubbele camera bestaat uit een gewone lens (40 megapixel), een groothoeklens van 20 megapixel en een zoomlens van 8 megapixel.

Aan de voorzijde is ook gesleuteld aan de camera, deze moet beter in staat zijn diepte te herkennen, wat de nauwkeurigheid van de gezichtsontgrendeling ten goede komt. Je kunt de smartphone ook ontgrendelen met een vingerafdrukscanner die in de voorzijde van het scherm verwerkt zit. Huawei is hiermee (net aan) de eerste smartphonemaker die dit aanbiedt in Nederland. De geruchten gaan dat ook de OnePlus 6t dit gaat krijgen, welke eind deze maand wordt gepresenteerd.

Intern beschikt de Mate 20 Pro over de eigen Kirin 980-processor en 6GB werkgeheugen. Opvallender is echter de enorme accu in de Mate 20 Pro, van maarliefst 4.200 mAh. Dat is zo’n 1.000 mAh meer dan de meeste topsmartphones. De 128GB opslaggeheugen kan worden uitgebreid met een geheugenkaart, maar niet het geheugenkaart dat je gewend bent. Alleen Huawei’s eigen NM-geheugenkaartjes, die ongeveer even groot zijn als een nanosimkaart passen in de Mate 20-smartphones.

Huawei’s smartphones draaien op Android 9 (Pie), met daaroverheen Huawei’s bekritiseerde Emui-skin.

Huawei Mate 20

De Mate 20 is ietsje minder uitgebreid dan de Pro-variant. Het toestel is zelfs een klein slagje groter, dankzij een 6,5 inch (Full HD) lcd-scherm. De druppelvormige scherminkeping is wel een stuk subtieler. Ook is er in tegenstelling tot de Pro-variant in de behuizing wel gewoon ruimte voor een koptelefoonpoort.

Aan de achterzijde van de Mate 20 bevindt zich een vingerafdrukscanner. Deze zit dus niet in het beeldscherm verwerkt. De drie lenzen aan de achterzijde zijn ook ietsje minder indrukwekkend: een 12 megapixellens, een 16 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel zoomlens.

Intern is het ook ietsje uitgekleed. Hoewel dezelfde Kirin 980-chipset aan boord is, heeft deze smartphone 4GB werkgeheugen en ietsje minder accucapaciteit: 4.000 mAh. Deze kan niet draadloos worden opgeladen, in tegenstelling tot de Mate 20 Pro.

Huawei Watch GT

Opvallendst is nog de nieuwe smartwatch van Huawei: de Huawei Watch GT. GT staat in dit geval voor Gran Turismo, omdat deze racewagens bekend staan om hun luxe uitstraling en prestaties. De Huawei Watch GT komt in twee uitvoeringen: de Huawei Watch GT Sport en Hauwei Watch Classic. Vooral de accuduur zou indrukwekkend moeten zijn van de smartwatches en zo’n twee weken meegaan op een acculading.

Beschikbaarheid

De Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro zijn vanaf 2 november verkrijgbaar in de kleuren blauw, zwart en een combinatie van beide. De smartphones kosten respectievelijk 799 en 999 euro. De Huawei Watch GT Sport is vanaf 23 oktober verkrijgbaar voor 199 euro. De Classic-uitvoering is vanaf dezelfde dag verkrijgbaar voor 229 euro.