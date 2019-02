Huawei presenteert opvouwbare smartphone

2019-02-25T09:52:52

2019-02-25T09:56:30

Eeen halve week geleden presenteerde Samsung de allereerste opvouwbare smartphone ter wereld. Vandaag was de dag waarop de Huawei Mate X werd aangekondigd en het lijkt erop dat dit bedrijf erin is geslaagd om de problemen waar Samsung tegenaan is gelopen, te overwinnen.

Het grote verschil tussen de Galaxy Fold en de Huawei Mate X, is het feit dat het toestel van Huawei niet drie schermen heeft, maar slechts twee. Wanneer de smartphone is opgevouwen, dan heeft deze aan de ene kant een 6.6-inch OLED-display en aan de andere kant een 6.4-inch display. Vouw je de smartphone open, dan veranderen deze displays in een gecombineerd 8-inch display, waarmee je dus in feite je smartphone veranderd hebt in een tablet.

Geen raar gat!

De reden dat we deze smartphone vergelijken met de Galaxy Fold (naast het feit dat ze beiden een nieuwe generatie smartphones vertegenwoordigen) is dat de Mate X, in tegenstelling tot de Fold, geen vreemd gat heeft tussen de displays. De displays vouwen keurig tegen elkaar aan, en kunnen, eenmaal uitgeklapt, volledig plat op tafel worden gelegd. Daarnaast heeft de Mate X een bijzonder kleine bezel. Om deze vouwmethode te kunnen gebruiken, heeft Huawei een scharnier bedacht die het omgedoopt heeft tot de Falcon Wing Hinge. Volgens het bedrijf bevat het scharnier maar liefst 100 onderdelen. Aan de zijkant van de smartphone/tablet is een rand gemaakt die ten eerste bedoeld is om het apparaat stevig mee vast te kunnen houden, maar het is vooral ook het gedeelte waarin de meeste componenten zijn verwerkt.

Snelste opvouwbare 5G-smartphone

Interessant is dat Huawei met dit toestel niet alleen gaat voor de eerste opvouwbare smartphone, maar ook nog eens mikt op een andere nieuwe markt, namelijk die van 5G. Het bedrijf claimt dat de Mate X ’s werelds snelste opvouwbare 5G-smartphone is, al moeten we eerlijk zeggen dat dat niet zo moeilijk is om te claimen op dit moment, aangezien zowel 5G als opvouwbare technologie nog nauwelijks worden gebruikt.

Supersnel opladen

Met een batterij die een capaciteit heeft van 4,500mAh, scoort de Mate X ook op dit gebied hoger dan de Galaxy Fold, al is het natuurlijk wel de vraag hoeveel er van die batterij gevraagd wordt. De smartphone is daarnaast voorzien van 55W SuperCharge-technologie, hetgeen inhoudt dat je het toestel binnen 30 minuten tot 85 procent opgeladen zou moeten kunnen hebben.

Prijs en beschikbaarheid

Qua specs is dit helaas waarmee we het voorlopig even moeten doen. Wat voor camera het toestel precies heeft, hoeveel geheugen, opslagcapaciteit enzovoort, heeft het bedrijf niet laten weten. Ook de prijs en de releasedatum blijven voorlopig gissen. Echter, gezien de missie van het bedrijf om de concurrentie qua specs én prijs naar de kroon te steken, verwachten we een releasedatum die niet veel later ligt dan die van de Fold, waarvan de releasedatum gesteld is op 26 april. Een lagere prijs verwachten we ook, maar gezien het feit dat dit écht nieuwe technologie is, verwachten we hem niet honderden euro’s lager.