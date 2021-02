Huawei verwacht helft minder smartphones te produceren

2021-02-22T11:13:00

2021-02-22T11:09:55

Door het handelsverbod tussen Amerikaanse bedrijven en Huawei, gaat de Chinese smartphonefabrikant een moeizaam 2021 tegemoet. De productie van nieuwe toestellen wordt voor meer dan de helft afgeschaald, zo melden Aziatische nieuwsmedia.

De verwachting is dat Huawei 70 tot 80 miljoen smartphones laat fabriceren, wat 60 procent minder is dan de 189 miljoen telefoons die vorig jaar geleverd werden. Dit omdat het bedrijf telkens lastiger aan nieuwe componenten kan komen, waarvoor men afhankelijk is van Amerikaanse fabrieken.

Kortgeleden stootte Huawei zijn budgetmerk Honor af. Dat is nu een opzichzelfstaand merk én concurrent. Het gerucht gaat dat Huawei ook zijn P- en Smart-serie van de hand wil doen, maar het bedrijf ontkent dat hier sprake van is.

Even de grootste

En dan te bedenken dat het nog niet eens zo heel lang geleden is dat Huawei kortstondig het meestverkochte smartphonemerk wereldwijd was, zelfs even groter dan Samsung.

Die tijden zijn nu wel echt voorbij. In het laatste kwartaal van 2020 eindigde het bedrijf op de zesde plaats van populairste smartphonemerken. Er werden 41 procent minder toestellen geleverd in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor.

Handelsverbod blijft voorlopig

Het handelsverbod is door de Trump-regering in gang gezet en ook onder Biden lijkt het voorlopig van kracht te blijven. Ook op softwaregebied levert dit de nodige problemen op. Veel potentiële kopers haken af omdat de toestellen van Huawei geen Google-diensten aan boord hebben. Dan is de keuze voor een ander Android-merk snel gemaakt.

Daar komt bij dat telefoons die in het verleden verkocht zijn, binnenkort ook geen software-updates meer krijgen. Huidige bezitters van een Huawei-toestel zijn daardoor mogelijk uit veiligheidsoverwegingen genoodzaakt om over te stappen op een nieuw toestel van een ander merk.