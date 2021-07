Huawei Watch 3: Laat smartphone maar thuis

2021-07-15T14:00:00

2021-07-15T09:45:57

De Huawei Watch 3 is ontworpen om grotendeels onafhankelijk van een gekoppelde smartphone te werken. Zo is er eSIM-ondersteuning voor 4G-ontvangst.

Dankzij de interne AppGallery installeer je ook extra apps helemaal via het horloge zelf. HarmonyOS 2.0 maakt dit mogelijk, Huawei's nieuwe besturingssysteem voor smartphones en wearables. Bediening vindt plaats via touch én de fysieke kroon, die in te drukken en rond te draaien is.

Batterijduur en prijs

Op de energiebesparende stand houdt de batterij het twee weken vol. Daar blijft drie dagen van over zodra alle slimme functies ingeschakeld zijn. De adviesprijs van deze smartwatch is 369,99 euro.