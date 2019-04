Hyperloop als vliegtuig-vervanger weer stapje dichterbij

2019-04-17T11:47:00

2019-04-17T11:41:38

Van Schiphol naar Frankfurt reizen in slechts een half uurtje, de Hyperloop moet dat in de toekomst mogelijk maken. Om de ontwikkeling ervan te stimuleren, investeert de provincie Noord-Holland nu 50.000 euro in het initiatief.

De 'vacuümtrein' biedt niet alleen voordelen voor reizigers die sneller ter plekke willen zijn, maar ook voor het milieu. Vliegen is door de hoge CO2-uitstoot een enorm vervuilende manier van reizen. Dat begint een telkens groter probleem te worden nu vliegtickets alsmaar goedkoper worden en de economie weer bijtrekt. Vliegvakanties worden hierdoor telkens populairder.

Door de combinatie van magnetische 'rails' en een buis met extreem lage luchtdruk, kunnen Hyperloops een maximale snelheid halen van 1.000 kilometer per uur. Ga je van Schiphol naar Frankfurt, dan ben je de helft sneller op je plaats van bestemming dan wanneer je het vliegtuig zou pakken. Met de auto en de trein doe je over dezelfde rit circa 4 uur.

Wedstrijd

'Onze' Hyperloop is in ontwikkeling bij Hardt Hyperloop, een start-up die ontstaan is uit de Technische Universiteit Delft. Andere landen werken elk aan hun eigen varianten en jaarlijks wordt er een wedstrijd georganiseerd om te zien wie de meeste vooruitgang boekt. In 2017 haalde TU Delft nog de eerste plek, maar vorig jaar moest men het afleggen tegen Duitsland.

Het komende jaar helpt de provincie Noord-Holland onder meer te onderzoeken hoe zo'n Hyperloop-baan in de bestaande infratructuur past. Vervolgens wordt er begin 2020 gekeken of er opnieuw een financiële bijdrage geleverd kan worden, zodat de samenwerking kan worden doorgezet.