Hyundai start proef met zelfrijdende taxi's

2019-10-28T11:27:00

Auto-specialist Hyundai heeft toestemming gekregen om zijn zelfrijdende taxi's op de openbare weg te testen. Dit gebeurt de komende tijd in de stad Irvine, onderdeel van de Amerikaanse staat Californië.

De voertuigen worden geleverd door Hyundai maar het technische deel is met name afkomstig van Pony.ai, een start-up die software voor zelfrijdende auto's aan het ontwikkelen is. Daarnaast is de samenwerking aangegaan met Via, een carpool-dienst die dankzij een app werkt. Samen zijn zij het initiatief gestart dat nu als BotRide door het leven gaat.

Inwoners van Irvine kunnen met hun smartphone een BotRide-taxi aanvragen. Die komt dan uit zichzelf aanrijden en brengt ze autonoom op de plaats van bestemming. Er zitten wel wat beperkingen aan. Zo kunnen inzittenden alleen opgepikt worden vanaf vooraf ingestelde plekken en dus niet zomaar van iedere straathoek, of pal voor hun woning.

Wel met chauffeur

Overigens is er wel een chauffeur in iedere taxi aanwezig. Die kan ingrijpen zodra er iets mis dreigt te gaan. Hyundai test niet als enige zelfrijdende voertuigen in dit deel van de wereld. Ook de auto's van Waymo (onderdeel van Google) rijden er rond. Dat heeft er weer mee te maken dat het hoofdkwartier van Google in Californië staat. Die staat loopt dan ook voorop wat betreft wetgeving op dit gebied.