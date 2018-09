IFA 2018: Dell Insipron-laptops weer bij de tijd

2018-08-29T16:04:00

2018-08-29T16:01:30

De Inspiron-notebooks van Dell zijn interessante opties voor wie graag een goede investering doet, maar het qua budget wel wat binnen de perken wil houden. Op de IFA-beurs te Berlijn kondigt het bedrijf nieuwe modellen aan.

Zo komen er opgefriste varianten van de Inspiron 7000- en 5000 uit, naast een Inspiron Chromebook.Vooral de Inspiron 7000 is op de schop gegaan. Verkrijgbaar met schermgroottes van 13, 15 en 17-inch is deze nu van een aluminium behuizing voorzien - in plaats van plastic. Opnieuw is een 4K-scherm optioneel.

Zowel de 7000- als de lager geprijsde -5000-modellen zijn straks met de allernieuwste Intel-processoren voor mobiele apparaten te koop. Deze Whiskey Lake-cpu's (te herkennen aan de U in hun versienaam) zijn ook tijdens IFA onthuld en hebben een maximale kloksnelheid van 1,8 GHz. Dit geldt voor de quadcore i7-uitvoering.

De 'traagste' i3-variant vinden we terug in de nieuwe Chromebook van Dell, de 14-inch Inspiron 5000. Alle 5000-laptops zijn alleen als 14-inch-model verkrijgbaar, ook de Windows 10 S-variant. Bovenstaande notebooks zijn verder wel in allerlei uitvoeringen te koop.

Het zijn allemaal 2-in-1-modellen, maar alleen de Inspiron 7000 heeft bijvoorbeeld de optie voor een MX 150-videokkaart. De Inspiron 5000 blijft maximaal steken op de MX 130. Ook het maximale werkgeheugen verschilt, met maximaal 16 GB ram voor de 7000-serie.

XPS 13 met Ubuntu

Van de premium XPS 13 komt ook een nieuwe editie uit, voorzien van achtste generatie Intel i3-processoren. Nieuw is de 'dynamic power mode' voor een maximale accuduur van 15 uur, aldus de fabrikant. Verder is de Developer Edition van de XPS 14 opvallend. die draait namelijk uit de doos op Ubuntu.

Er zijn hierbij meerdere opties voor handen, met maximaal de keus voor een i7-processor, 16 GB ram en ssd met 256 GB opslagruimte. Welke configuraties van bovenstaande laptops allemaal naar Nederland komen en wanneer precies, is nog niet bekend. Ook prijzen in euro's laten nog even op zich wachten.

Het duurst ben je in elk geval uit met de snelste versie van de Inspiron 7000, die vanaf oktober voor een vanafprijs van circa 1100 euro wordt verkocht. De adviesprijzen van de 5000-serie starten bij 460 dollar.