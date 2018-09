IFA 2018: Sharp pakt uit met telefoons en 8K-tv's

2018-08-31T10:20:00

2018-08-31T10:17:37

Het Japanse Sharp is naar eigen zeggen bezig met een comeback in Europa, althans op smartphonegebied. De IFA-beurt te Berlijn is dan ook een uitgelezen kans om hiermee uit te pakken. Ook 8K-tv's komen naar onze contreien.

Sharp zette drie smartphones in het zonnetje, waarvan er twee al een poosje in Nederland te koop zijn: de Sharp B10 (299 euro) en de Sharp Aquos C10 (399 euro). Daar gaan we hier dus verder even niet op in. Let echter wel op dat de B10 op Android 7.0 Nougat draait - eind 2018 kan dat echt niet meer. De C10 draait wel op Android 8.0 en is daardoor eerder te overwegen.

Nieuw aangekondigd is de Aquos D10, met een 5,99 inch full hd+-scherm (2160 x 1080 pixels). Dit is de grootste en snelste van de drie, met een hogere accucapaciteit (2900 mAh) en betere camera's (waaronder een 16 mp selfie-camera) dan de C10. Een prijs is niet genoemd. Sharp produceert de schermen overigens zelf en kijkt daarvoor af bij zijn televisie-tak.

8K-tv's naar Europa

Over tv's gesproken, ook die staan tijdens IFA 2018 in de spotlight. Sharp had in 2016 de eer om als eerste ter wereld een 8K-tv in de reguliere verkoop te brengen, maar wel alleen in Japan. Nu zijn er plannen bekend om de tweede generatie hiervan ook in Europa uit te brengen, in formaten van 60-, 70- en 80-inch.

Deze hebben een beeldresolutie van maar liefst 7680 × 4320 pixels, met ingebouwde technologie om 2K- en 4K-content te 'upscalen'. De eerste modellen staan vanaf begin 2019 bij ons in de schappen, prijzen zijn nog niet bekend. Overigens komen er ook 8K-monitoren van Sharp uit.

4K-tv's en soundbars

Vind je dat een beetje teveel van het goede, dan komen er dit jaar al nieuwe 4K-tv's van dit merk uit. De goedkoopste daarvan is een 60-inch smart-tv met modelnummer LC-60UI9362E, met een adviesprijs van 899 euro. In een duurder segment komen 70-inch tv's uit, die vanaf 1499 euro te koop zijn. De televisies zijn vanaf oktober verkrijgbaar.

Het multimediaplaatje is compleet met de nieuwe soundbars die Sharp tevens tijdens de beurs onthulde. De HT-SBW460 en HT-SBW800 zijn respectievelijk 3.1 en 5.1-systemen met draadloze subwoofer en ondersteuning voor Dolby Atmos. Prijzen zijn niet genoemd.