IFA 2018: Sony lanceert nieuwe XZ3-smartphone met Bravia-technologie

2018-08-30T13:00:00

2018-08-31T10:37:57

Op IFA 2018 in Berlijn lanceert de ene na de andere fabrikant nieuwe producten. Ook Sony laat weten weer met een nieuwe smartphone te komen, te weten de Xperia XZ3.

Sony lanceert op IFA in Berlijn een nieuwe smartphone. De Xperia XZ3-smartphone krijgt een 6-inch scherm met 18:9-verhouding. De telefoon heeft een 3D gebogen glas en een QHD+ HDR oled-scherm, voor levendiger kleuren. Door het gebogen scherm kunnen apps ook via de zijkant van de telefoon worden bediend.

De camera aan de voorzijde is voorzien van AI, waardoor het toestel kan herkennen wanneer de telefoon wordt opgepakt om een foto te maken. De camera-app zal dan automatisch worden opgestart. De camera aan de achterzijde is een 19 megapixel-variant, terwijl de camera aan de voorzijde een 13 megapixel-versie is. Met beide camera's kan 4K-video worden opgenomen en zijn ze geschikt voor super slow motion.

Audio

De nieuwe Sony Xpera XZ3 krijgt ook een audio-upgrade. Zo is de nieuwe telefoon voorzien van S Force Front Surround Speakers die 20 procent meer geluidssterkte biedt dan de vorige modellen. Extra software in de telefoon zorgt ervoor dat ook gecomprimeerde audiobestanden nagenoeg dezelfde kwaliteit biedt als Hi-Res Audio. Met een extra vibreersysteem (Dynamic Vibration System) kunnen games, films en muziek op een andere manier worden ervaren, aldus Sony.

Artificial Intelligence

Een van de speerpunten van de Sony Xperia XZ3 is de ondersteuning voor Artificial Intelligence. Dat wordt al toegepast in het gebogen glas. Het scherm kan namelijk bediend worden via een zogeheten Side sense-functie. Door middel van AI wordt het mogelijk om aan de zijkant van dat scherm een extra menu weergegeven, waarmee je door de smartphone heen kunt navigeren. Tik je bijvoorbeeld twee keer aan één van de zijkanten van de Xperia XZ3, dan toont hij op de plek waar je hebt getikt een nieuw en slim menu met laatst gebruikte of voorspelde apps. De Sony Xperia XZ3 krijgt een Qualcomm Snapdragon 845-processor, een batterij van 3.300 mAh (ook nu weer voorzien van de Stamina-functionaliteit). Andere specificaties zoals de opslagcapaciteit of werkgeheugen zijn op het moment nog niet bekend. De prijs wel: die wordt € 799,-. De Sony Xperia XZ3 komt vanaf 5 oktober op de markt en is beschikbaar als single sim- of dual sim-model.