InfinityBook S 15: Zelf Linux-laptop samenstellen

2021-02-18T10:00:00

2021-02-18T09:54:24

Laptops die op Linux draaien zijn nog schaars, maar het Duitse Tuxedo specialiseert zich er al een tijdje in. Het nieuwste model is de InfinityBook S 15 en de specificaties bepaal je grotendeels zelf.

Zo is er tot maximaal 32 GB werkgeheugen te selecteren, is er de keuze uit een Intel Core i5- of i7-processor en loopt de ssd-schijfruimte op tot 2 TB. Ubuntu is reeds geïnstalleerd.

Dualboot met Windows

Optioneel is de notebook te bestellen met Windows 10 in dualboot-configuratie. Tel dan 100 euro (Home) á 150 euro (Pro) bovenop de standaard prijs, die begint bij 937 euro.

