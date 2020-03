Insta360 Go: Compacte clipjesmaker

2020-03-31T10:00:00

2020-03-31T09:41:44

De Insta360 Go is een van de kleinste actiecamera's van het moment. De gadget weegt slechts 20 gram, heeft een ingebouwde magneet en laat zich daardoor op allerlei manieren bevestigen.

Draag hem bijvoorbeeld op de borst dankzij de meegeleverde ketting, die eveneens magnetisch is. Belangrijk om te weten is dat de Insta360 Go clipjes van maximaal 60 seconden kan schieten en niet langer. Uitgebreid filmen zit er dus niet in.

Voor vloggers

Het idee daarachter is dat deze camera vooral vloggers en Instagram-liefhebbers moet aanspreken; video's op sociale media zijn immers vaak kort. Het cameraatje wordt verkocht voor 229 euro.