Insta360 Pro 2: 360-graden-camera voor professionals

2018-10-16T10:00:00

2018-10-16T08:43:15

Je ziet hier de Insta360 Pro 2, een 360-graden-camera die je niet zomaar even in de winkel koopt maar die bedoeld is voor professionele doeleinden.

Er zitten zes camera's op, die beelden in een resolutie van maar liefst 8K per oog schieten. HDR-ondersteuning is van de partij, als ook beeldstabilisatie.

Antennes

Bovenop zitten twee antennes, die het mogelijk maken om op afstand mee te kijken zonder merkbare vertraging. Via de bijbehorende smartphone-app bijvoorbeeld. De telefoon wordt dan in een special kastje geklikt met dezelfde antennes, zodat deze het signaal kan ontvangen.

De adviesprijs is krap 5600 dollar.