Instax Mini Evo: Ouderwets maar toch ook modern

2021-12-27T14:00:00

2021-12-21T10:07:22

Fujifilm zet de Instax Mini Evo in de markt als een hybride digitale camera. De geprinte foto's heb je direct in handen, maar dat neemt niet weg dat er ook sprake is van een hedendaagse touch.

Hoewel de camera van moderne gemakken is voorzien zoals een LCD-schermpje, een micro-sd-ingang en bluetooth, worden de geschoten kiekjes ook direct geprint zoals bij een polaroidcamera. Dit fotopapier is te koop in pakjes van tien velletjes voor 9,99 euro.

Fraai met filters

Een leuk trucje is dat op de camera zelf al tien verschillende filters te selecteren zijn. Zo geef je eenvoudig een sfeervolle draai aan je foto's, zonder dat er ingewikkelde bewerkingssoftware aan te pas komt. Verkrijgbaar vanaf februari voor 199,99 euro.