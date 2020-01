Interactieve wereldkaart toont verspreiding coronavirus

2020-01-27T11:10:00

2020-01-27T11:01:32

Heeft het coronavirus Nederland al bereikt? Het antwoord op die vraag kun je snel vinden op een interactieve kaart, die de verspreiding van de ziekte wereldwijd in beeld brengt.

Op het moment van schrijven is het antwoord overigens nog 'nee', binnen Europa zijn er enkel in Frankrijk drie besmettingen opgelopen. Dat is dan ook terug te zien op de digitale wereldkaart van het Amerikaanse Center for Systems Science and Engineering. Data wordt verzameld uit verschillende betrouwbare bronnen, waaronder de World Health Organisation. 

Met name China

Zo goed als alle besmettingen beperken zich tot op heden tot China, waar het virus ook zijn oorsprong kent. Van de krap 2700 zieke mensen daar zijn er 80 aan het virus overleden. Rond de 50 man hebben het coronavirus opgelopen maar zijn er daarna weer van genezen. Wil je meer actuele informatie over het coronavirus, dan vind je dat ook op de site van het RIVM.