Internet duurder, maar wel sneller

2019-04-09T09:00:54

2019-04-09T09:11:06

Wie geen alles-in-1-abonnement heeft (internet, bellen & televisie) maar alleen internet, is de afgelopen jaren fors meer gaan betalen. Volgens een onderzoek van Breedbandwinkel.nl onder 60.000 Nederlandse huishoudens zijn de tarieven voor internet only de afgelopen 4 jaar met maar liefst 28% gestegen.

Elk jaar in juni of juli is het weer zover: dan voeren de meeste providers prijsverhogingen door. Voor dit jaar heeft KPN al aangekondigd de tarieven per 1 juni met 1 tot 3,50 euro per maand te verhogen (de precieze stijging hangt af van het abonnement dat je hebt). Bij XS4ALL gaan de prijzen omhoog met 2,50 euro per maand. Ook Ziggo heeft al gemeld dat de prijzen gaan stijgen, maar heeft nog niet bekendgemaakt met hoeveel. Op basis van de bedragen die nu bekend zijn, kun je dus zeggen dat een consument ergens tussen de 12 en 42 euro per jaar meer gaat betalen.

Weer duurder? Waarom?

Voor veel consumenten is het niet duidelijk waarvoor deze prijsverhogingen nodig zijn. KPN meldt dat de stijging veroorzaakt wordt door onder meer een veel hoger dataverbruik (dat voor een deel wordt veroorzaakt door het massale gebruik van bijvoorbeeld Netflix) en investeringen in de dienstverlening, zoals de onlangs geïntroduceerde Smart TV app en gratis Wifi Tuner. Ook Ziggo spreekt van investeringen in het netwerk.

Los internet duurder …

In 2015 kostte een los internetabonnement gemiddeld nog 25,77 euro per maand; inmiddels is dat 33,07 euro. Dat is een stijging van ruim 28 procent in vier jaar tijd. Het lijkt erop dat je, als we specifiek naar prijsstijgingen kijken, beter af bent met een alles-in-1-pakket. Daarvan lijkt de gemiddelde prijs namelijk af te vlakken. De laatste paar jaar schommelt dit gemiddeld rond de 46 euro per maand. Wegens een hardere concurrentiestrijd op alles-in-1 blijft de stijging voor deze pakketten beperkt.

… Maar prijs per Mb gehalveerd

De prijs mag dan wel gestegen zijn, dat geldt ook voor de snelheid van het internet en (deels daarmee samenhangend) het aantal Mbs dat we verbruiken. Daardoor is de prijs per Mb flink gedaald. Was dat in 2015 nog gemiddeld 0,82 euro per Mb per maand, nu is dat gemiddeld 0,44 euro per Mb.