It giet oan: Help spraakassistenten Fries te verstaan

2019-06-26T10:10:00

2019-06-26T10:16:46

Bûter, brea en griene tsiis. Wa't dat net sizze kinn, is gjin oprjochte Fries! Of beter gezegd: ferstean kinn. Want digitale assistenten zijn soms al aan te spreken in het Nederlands, maar sowieso nog niet in het Fries. Daarom start na de zomer een initiatief om daar verandering in te brengen, waar iedereen aan mee kan doen.

Daarover schrijft het Friesch Dagblad vandaag. Met financiële steun van de provincie - 38.000 euro - wordt er een stemmenbibliotheek opgericht via Common Voice van Mozilla. Het werkt als volgt.

Je krijgt op de Friese Common Voice-site verschillende zinnen voorgeschoteld en die spreek je vervolgens in. Omdat veel mensen dit met elk hun eigen accenten en dialecten tegelijk doen, wordt kunstmatige intelligentie telkens beter in het herkennen van gesproken woorden. Machine learning, dus.

Na de zomer

Betekent dit dat je Google Home-speaker straks Fries verstaat? Nee, dat niet. Google gebruikt namelijk zijn eigen methodes. Common Voice is echter opensource. Oftewel, andere bedrijven kunnen nieuwe diensten en producten ontwikkelen met deze gratis dataset als basis. Naar verwachting is het project rond in 2020. Er zijn dan minstens 10.000 Friese zinnen ingesproken.

Pas later dit jaar kun je een duit in het zakje doen, maar tot die tijd kun je alvast helpen met de herkenning van Nederlandse woorden. Ga daarvoor naar de site van Common Voice en klik bovenin op 'Spreken - doneer uw stem'. Mozilla hoopt dat er iedere dag 1200 opnames bijkomen, dus doe je best!