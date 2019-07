IT'S OK is bluetooth-cassettespeler voor draadloze koptelefoons

2019-07-05T10:18:00

2019-07-05T10:12:32

Cassettebandjes zouden hun beste tijd inmiddels wel gehad moeten hebben. Maar vergis je niet. Anno 2019 is het nostalgische medium weer helemaal hip. Gadgetmakers spelen daar handig op in met nieuwerwetse cassettespelers, zoals de IT'S OK.

IT'S OK is de eerste cassettespeler ter wereld met bluetooth 5.0 aan boord. Speciaal voor muziekliefhebbers die draadloos naar hun favoriete nummers willen luisteren. Er zit ook een ingang op voor headsets en oordoppen met kabel. Je vraagt je wellicht af hoeveel behoefte hier daadwerkelijk aan is. Best wel veel. Op Kickstarter is de financiering binnen een dag al ruimschoots overschreden.

Nostalgie

Net zoals de verkoop van LP's alweer een poosje in de lift zit, zo ook werden er het afgelopen jaar meer cassettebandjes verkocht dan het jaar daarvoor. Dat valt te verklaren aan de drang naar de 'goeie ouwe tijd' van een generatie die opgegroeid is in de jaren '80 en '90. De opleving wordt gestuwd door het succes van series als Stranger Things en films als Guardians of the Galaxy.

De IT'S OK-speler wordt aangeboden voor zo'n 60 euro. Leveringen worden pas in december verwacht. Niet geheel ontoevallig vierde Sony's walkman deze week zijn 40e verjaardag. De merknaam wordt nog steeds gebruikt, maar dan voor een lijn luxe mp3-spelers.