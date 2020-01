JBL Reflect Eternal-koptelefoon vangt zonlicht op

2020-01-20T14:00:00

2020-01-20T09:07:19

Een nadeel van draadloze koptelefoons is dat ze geregeld aan de lader moeten. En ja hoor. Net wanneer je ze nodig hebt, zijn ze leeg.

JBL hoopt dit euvel te verhelpen met zijn Reflect Eternal. Deze headset heeft een speciale techniek in de hoofdband die licht omzet in energie. Anderhalf uur in de buitenlucht zou goed zijn voor 68 uur luisterplezier.

Oktober

Voor de zekerheid is opladen via usb ook nog gewoon een optie. De koptelefoon is volop in ontwikkeling en wordt pas in oktober verwacht. De prijs wordt dan 149 euro.