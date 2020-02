JBL Tune 750BTNC: headset met noice cancelling niet heel duur

2020-02-18T14:00:00

2020-02-18T07:51:32

Prijzen van koptelefoons met ruisonderdrukking lopen vaak snel hoog op. JBL zet er een relatief betaalbaar alternatief tegenover in de vorm van de JBL Tune 750BTNC.

BT staat daarin voor bluetooth - dus draadloos - en NC voor noise cancelling. Worden omgevingsgeluiden gefilterd, dan is de afspeeltijd maximaal 15 uur. Schakel je de ruisonderdrukking uit, dan is de accuduur op te rekken tot maximaal 22 uur.

Micro-usb

Opladen gebeurt helaas nog via het verouderde micro-usb, daar zien we een verschil met duurdere concurrenten. Dit model is ook te koop in het zwart. Dan de adviesprijs. Die is 129 euro.