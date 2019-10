Kasteel van Versailles in virtual reality te bezoeken

2019-09-30T12:02:00

2019-09-30T12:49:54

Mede dankzij Google's Arts and Culture-afdeling is het Kasteel van Versailles nu in virtual reality te bezoeken. Heb je geen vr-bril, dan kun je je alsnog vergapen aan tal van gedetailleerde 3D-modellen.

Het Kasteel van Versailles is een van de meest drukbezochte toeristische trekpleisters van Frankrijk. Mocht je geen zin hebben in massa's mensen of kun je de reis zelf niet maken, dan is VersaillesVR nu een optie. Je hebt daarvoor een Oculus Rift of HTC Vive-bril nodig. De software is verder gratis te downloaden op Steam.

De initiatiefnemers achter het project gebruikten fotogrammetrie, een techniek waarmee foto's naar 3D-modellen zijn om te zetten. Losse objecten zoals het bed van de koning zijn op die manier ook zonder vr-bril te bekijken op de website van Versailles: The Palace is Yours. In de vr-software kun je met je bewegingsgevoelige controllers delen van het kasteel aanwijzen om er meer info over te lezen.

Tweede poging

In totaal zijn 24 kamers vastgelegd, wat overeen komt met meer dan 36.000 vierkante meter en meer dan 4 TB aan foto's. Overigens is het niet de eerste keer dat Google een bezoekje bracht aan het historische pand. Reeds sinds 2013 is het interieur van het Kasteel van Versailles al te bekijken in Google Maps dankzij de Street View-functie. Begin hier je tour!