Kijk vrijdag naar de grote Sinterklaasstream en win prijzen!

2018-11-29T10:00:00

2018-11-28T16:32:56

Ieder jaar verzorgen onze collega's van Gamer.nl, Power Unlimited! en InsideGamer de grote Sinterklaasstream. Het doel van de stream is geld inzamelen voor KiKa, maar ook aan kijkers worden mooie prijzen weggegeven.

Vorig jaar hebben we maar liefst 1160,23 euro opgehaald voor Stichting Kinderen Kankervrij, maar we mikken er natuurlijk op om dit jaar nog meer geld te verzamelen! We gaan in ieder geval vrijdag 30 november van 11:00 tot 17:00 uur samen met allerlei speciale gasten heel veel gamen, flauwe grappen maken en met de kijkers chatten. Uiteraard gaan we (zoals je van ons gewend bent) een bizarre hoeveelheid prijzen weggeven die door onder andere 2K, Activision Blizzard, Bethesda, Capcom, Microsoft, Nacon, Nintendo, Plantronics, Riotoro, Sega, Sony, Spinmaster, Square-Enix en Ubisoft beschikbaar zijn gesteld. Een paar voorbeelden van prijzen die je kan winnen: de 500 Million Limited Edition PS4 Pro, de Power Armor-edition van Fallout 76, de Collector's Edition van Xenoblade Chronicles 2 en natuurlijk heel veel games!

Sinterklaas

De stream is te zien via deze pagina of via het Twitch-kanaal van Power Unlimited. Kan je niet meekijken maar wil je wel een donatie doen? Dat kan via gamer.nl/doneer. Alvast bedankt voor je bijdrage!