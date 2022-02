‘Klein deel’ iPhones nam Siri-interacties op zonder toestemming

2022-02-09T09:39:48

2022-02-09T09:40:12

De bèta van iOS 15.4 lost een probleem met stemassistent Siri op. De software nam mogelijk interacties op van gebruikers, ook zonder toestemming.

De bug is sinds iOS 15 in de software aanwezig en zette de optie Verbeter Siri en dicteren automatisch aan. Wanneer je die functie activeert, dan geef je Apple toestemming voor het opnemen, opslaan en beluisteren van opnames die via Siri binnenkomen.

Meeluisteren met Siri

Het nieuws kwam naar buiten via ZDNet. Tegenover die website bevestigt Apple dat de per ongeluk opgenomen opnames inmiddels verwijderd zijn. Na het ontdekken van de softwarefout, heeft het bedrijf tevens de functie automatisch uitgeschakeld voor “veel gebruikers” tijdens de release van iOS 15.2. Maar de oplossing komt pas echt wanneer iOS 15.4 voor iedereen beschikbaar is. Nu is die update nog in bèta; hij wordt medio maart verwacht voor iedereen.

Mocht je meedoen met de bèta van iOS 15.4, dan kan het zijn dat Siri vraagt of je de Verbeter Siri en dicteren-optie wil activeren.

Volgens Apple gaat het slechts om een “klein deel” van iPhones die last hebben van deze softwarefout. Het is niet de eerste keer dat Apple een potentieel groot privacyprobleem klein probeert te houden, aangezien het bedrijf het imago van privacybeschermer heeft. Desondanks zou Apple er goed aan doen elke gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, met de boodschap zo snel als mogelijk de updates voor het systeem te downloaden.