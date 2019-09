Kobo Libra H2O is e-reader met fysieke knoppen

2019-09-04T10:19:00

2019-09-04T10:12:49

Kobo kondigt een nieuwe e-reader aan, de Libra H20. Die typeert zich door een behuizing met fysieke knoppen, zoals we vorig jaar ook zagen bij de Kobo Forma. Dat was gelijk ook de duurste Kobo. Dit nieuwe model pakt een stuk goedkoper uit.

Het scherm van de Libra H20 is kleiner dan die van de Forma: 7 inch in plaats van 8 inch. Ook is er minder opslagruimte voor boeken, namelijk 8 GB in plaats van 32 GB. Maar omdat e-books relatief kleine bestanden zijn, is dit niet zo'n ramp. 8 GB is namelijk alsnog genoeg voor zo'n 5.000 boeken. Lijkt ons meer dan genoeg.

De knoppen aan de zijkant zijn bedoeld om mee te bladeren. Dat kan zowel in staande als liggende stand. Het is maar net wat je prettig vindt, het beeld kantelt automatisch mee. De Libra H20 is waterdicht en kan dus veilig mee in bad of mee naar het strand. De software is daarnaast verbeterd, zodat het onder andere eenvoudiger is om terug te bladeren zonder je huidige voortgang te verliezen.

Los kopen of abonnement

E-books zijn op verschillende manieren te installeren. Zo schaf je ze op de e-reader zelf aan in de Kobo-webshop, of neem je een abonnement op Kobo Plus. Voor een vast bedrag per maand kun je dan onbeperkt boeken lezen uit het forse aanbod van Kobo en Bol.com. Eigen .epub-bestanden zijn via te pc over te zetten en er is integratie met Pocket voor het opslaan van online artikelen.

De Kobo Libra H20 is vanaf 17 september te koop voor 179,99 euro. Dat is honderd euro goedkoper dan de Kobo Forma. En opvallend genoeg even duur als de Kobo Aura H2O Edition 2, een e-reader met een meer traditionele vorm. De keuze bestaat uit een zwarte en een witte variant. Een beschermhoes die tevens als standaard dient, is los te koop.