Kobo Sage: E-reader tevens notitieboekje

2021-11-23T14:00:00

2021-11-23T09:47:13

De Kobo Sage is een e-reader en digitaal notitieblok in één. Voor het maken van aantekeningen is een Kobo Stylus vereist.

Houd er rekening mee dat die niet bij de prijs zit inbegrepen en los 39,99 euro kost. Eenmaal in bezit krabbel je ermee in e-books dan wel pdf-bestanden, of noteer je gedachten en notulen op zelf-in-te-vullen pagina's.

Handzamer

Onder de naam Kobo Elipsa verkocht de fabrikant al een soortgelijk apparaat, maar de Sage is vanwege het kleinere scherm van 8 inch (20 cm) wat handzamer. Deze e-reader kost 289,99 euro.