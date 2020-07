KPN Box 12-modem voorziet in wifi 6

2020-06-30T10:00:00

2020-06-30T09:26:16

KPN-klanten kunnen weldra profiteren van de nieuwste wifi-standaard dankzij het KPN Box 12-modem.

De opvolger van de Experiabox V10 is namelijk met wifi 6 (802.11ax) uitgerust. Draadloos internet werkt daardoor in optimale omstandigheden tot dertig procent sneller.

Datastromen

Belangrijker is dat dit protocol beter is in het verdelen van de verschillende datastromen naar alle verbonden apparaten, zodat die allen de topsnelheid ontvangen zonder elkaar in de weg te zitten.

Wel moeten ze wifi 6 kunnen ontvangen. Ondersteunen ze dit niet, dan ontvangen ze maximaal de 'oude' snelheid.