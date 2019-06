Krijgen toetsenborden straks een speciale Office-toets?

2019-06-19T10:37:00

2019-06-20T12:32:04

Microsoft denkt na over een nieuwe toets op keyboards, waarmee snel de verscheidene Office-programma's zijn te openen. Deze Office-toets zou een andere toets kunnen vervangen, zoals de extra Windows-toets aan de rechterkant.

Dat merkte een Twitter-gebruiker onder het pseudoniem WalkingCat op in een online enquête van Microsoft rond Office-functies. Er wordt daarin gesproken over een Office-knop en hoe die bevalt. Maar ook wat je er zoal mee kunt.

Sneltoetsen

Zo'n knop zou Office-software openen aan de hand van sneltoetsen. Bijvoorbeeld Office + W voor het starten van Word, Office + P voor PowerPoint en Office + X voor Excel. Office + S zou de Share-functie starten, voor het online delen van documenten.

Je kunt vast een paar toetsen op je keyboard bedenken die je zelden tot nooit gebruikt. Een Office-knop zou dan een handige toevoeging daarvoor in de plaats zijn.

Wanneer?

Het duurt waarschijnlijk nog wel een poosje voor je de Office-toets in het wild gaat zien. Keyboard-fabrikanten moeten de nieuwe knop immers ook omarmen. Kijken we in de glazen bol, dan zouden we de toets als eerste verwachten in Surface-laptops van Microsoft zelf.

Kun je niet wachten, dan is er in Windows 10 al een optie om programma's aan je eigen toetsencombinaties te verbinden.

Zelf sneltoetsen voor software maken

Sleep een programma uit het startmenu naar je bureablad om er een snelkoppeling van te maken. Klik daarop met de rechtermuisknop en kies Eigenschappen. Bij het menu Sneltoets voer je de corresponderende toets in, altijd in combinatie met CTRL + ALT.

Sluit af met OK. Voortaan start je nu je favoriete programma's met de toetsencombinatie die je zelf hebt verzonnen. Zolang de snelkoppeling althans maar op het bureaublad blijft staan.