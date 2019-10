Laat Samsung je selfie - bijna - de ruimte in schieten

2019-10-23T14:26:00

2019-10-23T14:33:36

Voor velen is het een droom om ooit nog eens een buitenaardse reis te maken. Voorlopig zit dat er alleen niet zomaar even in. Met het SpaceSelfie-initiatief van Samsung kom je alsnog een heel eind. Althans, met een foto van jezelf.

Samsung stuurt vandaag een ballon de stratosfeer in. Daaronder hangt een bakje met dáárin weer een Galaxy S10-toestel, specifiek de 5G-uitvoering. Die is overigens in Nederland nog niet te koop vanwege een gebrek aan commerciële 5G-netwerken. De lancering vindt plaats in South Dakota, een van de staten van Amerika.

Lees ook de Samsung Galaxy S10+-review bij onze Computer!Totaal-collega's.

Wil je jouw selfie terugzien aan de rand van de ruimte, upload dan je foto naar de speciaal daarvoor ingerichte SpaceSelfie-site. Vervolgens kan Samsung die weer doorsturen naar het Galaxy S10-toestel, dat op 20 kilometer boven de aarde zweeft. Een tweede camera maakt een foto van jouw selfie op het scherm van de Galaxy S10, met onze planeet op de achtergrond.

Niet de enige

Vervolgens wordt die weer naar de aarde teruggestuurd en ontvang je het resultaat. Nu is het wel zo dat dit een wereldwijde actie is en dat de belangstelling vermoedelijk groot is. Het kan dus zijn dat je buiten de boot valt. Mocht jouw selfie wel degelijk worden uitgekozen, dan krijg je daarover nog bericht van Samsung. Het proberen waard, nietwaar?

Selfies indienen kan tot 31 oktober. De ballon blijft namelijk niet voor eeuwig in de lucht.