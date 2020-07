LaCie 1big Dock: Externe schijf met extra's

2020-07-28T14:00:00

2020-07-28T09:28:51

Externe schijven hebben tegenwoordig vaak bescheiden afmetingen, maar de 1big Dock van LaCie heeft een aanzienlijk forser formaat. Dat komt vanwege de vele extra functies, die met name interessant zijn voor videobewerkers.

De harde schijf zelf is uitneembaar; zit-ie vol, schuif er dan simpelweg een nieuwe in. Er zitten aansluitingen op om data rechtstreeks te back-uppen via usb of een geheugenkaart.

Capaciteit en prijs

Daarnaast zijn er nog poorten om de dock gelijk op een monitor aan te sluiten. LaCie verkoopt de 1big Dock met 4 TB, 8 TB en 16 TB opslagcapaciteit. Prijzen starten vanaf 409 euro.