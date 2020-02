Larry Tesler overleden

2020-02-20T16:21:38

2020-02-21T10:03:33

Larry Tesler is overleden. De 74-jarige computerwetenschapper was de man die onder andere de sneltoetsen bedacht, waarmee gebruikers eenvoudig teksten konden knippen, plakken en kopiëren.

Tesler studeerde computerwetenschappen aan de universiteit van Stanford. Begin jaren zeventig kwam hij in dienst bij Xerox PARC, waar hij onder andere de basis legde voor een computer met een grafische interface. Die basis was de reden dat Steve Jobs hem enkele jaren later vroeg over te stappen naar Apple en mee te werken aan de ontwikkeling van de Apple Lisa computer. Op zijn initiatief nam Apple begin jaren tachtig de nu alom bekende commando’s voor knippen, kopiëren en plakken op in zijn software. Niet veel later omarmde ook Microsoft ctrl-x, ctrl-c en ctrl-v in Windows.

Na Apple werkte Tesler ook nog bij Amazon en Yahoo, voor hij in 2009 zelfstandig werd.